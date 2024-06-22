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    Погода в Петербурге — идеальная для прогулок, хотя температура ниже нормы

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    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге в субботу солнечно, но прохладно. В воскресенье будет на градус теплее.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 июня в городе переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 гр., днем +20...+22 гр. Атмосферное давление существенно не изменится.

    Регион остается под влиянием периферии антициклона. Температурные показатели сегодня на пару градусов ниже положенных по климату значений. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В воскресенье, 23 июня, также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ожидается ночью 11–13 градусов, днем 21–23.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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