Погода в Петербурге — идеальная для прогулок, хотя температура ниже нормы

В Петербурге в субботу солнечно, но прохладно. В воскресенье будет на градус теплее.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 июня в городе переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 гр., днем +20...+22 гр. Атмосферное давление существенно не изменится.
Регион остается под влиянием периферии антициклона. Температурные показатели сегодня на пару градусов ниже положенных по климату значений. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В воскресенье, 23 июня, также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ожидается ночью 11–13 градусов, днем 21–23.