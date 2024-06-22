Погода в Петербурге — идеальная для прогулок, хотя температура ниже нормы

В Петербурге в субботу солнечно, но прохладно. В воскресенье будет на градус теплее.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 июня в городе переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 гр., днем +20...+22 гр. Атмосферное давление существенно не изменится.