В Смоленку улетел скутер с двумя мужчинами. Водителя достали из воды со снятым скальпом

Водитель скутера чересчур разогнался в свой день рождения на Васильевском острове. Вместо праздничного застолья ему предстоят процедуры в больнице.



Как стало известно «Фонтанке», после полуночи 22 июня скутер с водителем и пассажиром свернул с тротуара и вылетел в Смоленку. Обоих мужчин достали из воды живыми. По словам очевидцев, у водителя был наполовину снят скальп. Пострадавшего с окровавленной головой скорая увезла в Мариинскую больницу.



В учреждении у пациента диагностировали скальпированную рану головы и сотрясение головного мозга. 22 июня мужчине исполнилось 49 лет.

