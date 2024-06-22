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    В Смоленку улетел скутер с двумя мужчинами. Водителя достали из воды со снятым скальпом

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    Водитель скутера чересчур разогнался в свой день рождения на Васильевском острове. Вместо праздничного застолья ему предстоят процедуры в больнице.

    Как стало известно «Фонтанке», после полуночи 22 июня скутер с водителем и пассажиром свернул с тротуара и вылетел в Смоленку. Обоих мужчин достали из воды живыми. По словам очевидцев, у водителя был наполовину снят скальп. Пострадавшего с окровавленной головой скорая увезла в Мариинскую больницу.

    В учреждении у пациента диагностировали скальпированную рану головы и сотрясение головного мозга. 22 июня мужчине исполнилось 49 лет.

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