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    «Я не халявщик — я партнер»: проверьте, какую рекламу из 90-х вы до сих пор не забыли

    У нас есть 10 вопросов. Найдете на них ответы?

    784
    1 комментарий
    Если вы опознали ковбоя на экране, вы уже на верном пути
    Если вы опознали ковбоя на экране, вы уже на верном путиКоллаж: Юрий Скулыбердин / Городские порталы
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    Если в девяностые вы хотя бы раз включали телевизор, то наверняка должны помнить, куда надо просто добавить воды, что поднимает всем настроение и что нельзя делать до первой звезды. С тех пор, когда обо всём этом рассказывали во время рекламных блоков на телевидении, подросло не одно новое поколение. Мы отправили самого юного своего автора познавать классику, и из этого увлекательного путешествия он вернулся с не менее увлекательным тестом. Как думаете, у вас получится его пройти?

    Это праздник и веселье — [...] всем поднимет настроение!

    [...] — и ты победитель

    [...] — просто добавь воды

    Свежее дыхание облегчает понимание

    Жизнь хороша, когда пьешь не спеша

    Все любят [...]! И Сережа тоже!

    [...] — не вафли, а чудо!

    И пусть весь мир подождет

    Крепкий, как дружба, горячий, как любовь

    Попробовав раз, ем и сейчас

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    «Я не халявщик — я партнер»: проверьте, какую рекламу из 90-х вы до сих пор не забыли

    Кажется, 90-е прошли мимо вас

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    «Я не халявщик — я партнер»: проверьте, какую рекламу из 90-х вы до сих пор не забыли

    Понимаем, в 90-е у вас были дела поважнее, чем за рекламой следить

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    «Я не халявщик — я партнер»: проверьте, какую рекламу из 90-х вы до сих пор не забыли

    Похоже, в 90-е вы не отлипали от телевизора и выучили всю рекламу наизусть!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    «Я не халявщик — я партнер»: проверьте, какую рекламу из 90-х вы до сих пор не забыли

    Признавайтесь, это вы придумали всю эту рекламу?

    Поделитесь результатом

    Если вы опознали ковбоя на экране, вы уже на верном пути
    Если вы опознали ковбоя на экране, вы уже на верном путиКоллаж: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

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