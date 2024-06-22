Если в девяностые вы хотя бы раз включали телевизор, то наверняка должны помнить, куда надо просто добавить воды, что поднимает всем настроение и что нельзя делать до первой звезды. С тех пор, когда обо всём этом рассказывали во время рекламных блоков на телевидении, подросло не одно новое поколение. Мы отправили самого юного своего автора познавать классику, и из этого увлекательного путешествия он вернулся с не менее увлекательным тестом. Как думаете, у вас получится его пройти?
«Я не халявщик — я партнер»: проверьте, какую рекламу из 90-х вы до сих пор не забыли
У нас есть 10 вопросов. Найдете на них ответы?
22 июня 2024, 19:50
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Кажется, 90-е прошли мимо вас
Понимаем, в 90-е у вас были дела поважнее, чем за рекламой следить
Похоже, в 90-е вы не отлипали от телевизора и выучили всю рекламу наизусть!
Признавайтесь, это вы придумали всю эту рекламу?