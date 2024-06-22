Меркурий ни при чем? Что о связи гороскопов и успеха говорит наука

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Почему нам так хочется верить гороскопам? Сбываются ли благополучные прогнозы? И есть ли этому хоть какие-то научные подтверждения? Рассказывают коллеги из Psychologies и «Вокруг света». Сколько людей верят в гороскопы и почему Согласно результатам опроса ВЦИОМ, опубликованных в марте этого года, четверо из десяти с разной периодичностью просматривают или читают астрологические прогнозы. Ими интересуется каждая вторая женщина (50%) и каждый третий мужчина (33%).



— Нам кажется, что текст гороскопа — про нас, когда его составлял талантливый человек, — поясняет психолог и гипнотерапевт Владимир Кучеренко. — Каждая фраза такого текста многозначна, и мы неосознанно сами дополняем ее смыслом.



Даже если мы осознаем, что написанное не соответствует действительности, то вряд ли усомнимся в объективности гороскопов как таковых.

— Если то, что мы читаем, не находит никакого отражения в действительности, мы не обращаем на это внимания или открываем гороскоп из другого журнала, более благоприятный или более нам соответствующий, — продолжает Владимир Кучеренко.



По мнению психоаналитика Светланы Федоровой, регулярное чтение предсказаний для своего знака удовлетворяет нашу потребности воображать, что кто-то другой думает о нас.

— Люди древности жили наедине с пугающей и непредсказуемой природой, чувствуя себя уязвимыми, незащищенными. Чтобы уменьшить тревогу, они искали покровителей и защитников в высших неземных силах. В наши дни такое мышление продолжает жить в каждом из нас и зачастую включается в повседневной жизни в ситуациях тревоги и неопределенности, — говорит эксперт.

Какие научные исследования проводились на эту тему Ученые уже не раз брались за изучение темы гороскопов, но часто сами подвергались критике наряду с астрологами. В частности, из-за небольшого размера выборки и методологических недостатков.

Однако недавно личностный и культурный психолог Мохсен Джошанлоо из Университета Кеймен и Центра науки о благополучии Мельбурнского университета (Австралия) добился высоких результатов в исследовании этой темы. Его статья опубликована в научном журнале Kyklos. Ученый взял большую репрезентативную выборку и применил надежные статистические методы, чтобы выяснить, действительно ли знаки зодиака влияют на благополучие.



В своем исследовании Джошанлоо использовал данные Общего социального опроса — крупного национального репрезентативного исследования взрослых американцев, проводимого с 1972 года. В рамках него собирают обширную информацию по самым разным темам, включая отношения, поведение и мнения жителей США.



Ученые сконцентрировался на данных за 2016, 2018, 2021 и 2022 годы, охватывающих 12 791 респондента. Средний возраст участников составил около 50 лет, из них 55% были женщины. Знаки зодиака респондентов Джошанлоо определил на основе дат их рождения.



Психолог проанализировал восемь ключевых показателей, связанных с благополучием: общее счастье; симптомы депрессии; психологический дистресс; удовлетворенность работой; финансовое удовлетворение; волнение; общее состояние здоровья; семейное счастье.



В итоге Джошанлоо обнаружил, что на семь из восьми показателей знаки зодиака никак не влияли. Единственным исключением стала финансовая неудовлетворенность. Здесь психолог обнаружил статистически значимый эффект, но он оказался настолько невелик, что его практическая значимость стремилась к нулю.

