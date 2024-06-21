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    Сбербанк прекращает прием заявок по массовой льготной программе ипотеки

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    По причине исчерпания лимитов Сбер с сегодняшнего дня перестает выдавать ипотеку по массовой льготной программе. Также останавливается выдача ипотеки для айтишников, говорится в пятницу, 21 июня, в сообщении финорганизации.

    В связи с аномально высоким спросом на фоне перетока клиентов из других банков выделенный лимит будет досрочно исчерпан до официального закрытия программы с 1 июля, объяснили в банке. По этой причине с 21 июня закрывается прием заявок и запись на сделку.

    Выдачи кредитов пройдут в полном объеме по договорам, подписанным до 21 июня. В случае одобренных заявок, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, банк будет выдавать кредиты до 24 июня.

    Как отмечает директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, спрос на ипотеку может выровняться к концу этого года и пойти на спад после завершения и трансформации льготных государственных программ поддержки.

    Как будет работать льготная ипотека после окончания госпрограмм, читайте на «Фонтанке».

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