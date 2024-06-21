Сбербанк прекращает прием заявок по массовой льготной программе ипотеки

По причине исчерпания лимитов Сбер с сегодняшнего дня перестает выдавать ипотеку по массовой льготной программе. Также останавливается выдача ипотеки для айтишников, говорится в пятницу, 21 июня, в сообщении финорганизации.



В связи с аномально высоким спросом на фоне перетока клиентов из других банков выделенный лимит будет досрочно исчерпан до официального закрытия программы с 1 июля, объяснили в банке. По этой причине с 21 июня закрывается прием заявок и запись на сделку.

Выдачи кредитов пройдут в полном объеме по договорам, подписанным до 21 июня. В случае одобренных заявок, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, банк будет выдавать кредиты до 24 июня.