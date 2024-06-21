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    В Ростове-на-Дону горит, предположительно, база снабжения МВД

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    В Ростове-на-Дону 68 спасателей вечером 21 июня тушат пожар на складе, расположенном на улице Вятской, 67В. По открытым источникам, по этому адресу находится база материально-технического снабжения МВД.

    161.RU

    Кадры пожара публикует портал 161.RU. По предварительным данным, пламя вспыхнуло около 17.00.

    «В тушении пожара задействовано 68 человек и 25 единиц техники. О причинах возгорания и пострадавших не сообщается», — цитирует РИА Новости сообщения представителя МЧС.

    По последним данным на момент публикации, пожару на Вятской присвоен второй номер сложности, площадь горения достигла 700 квадратных метров. Как уточняет 161.RU, угрозы для жилых домов нет, о пострадавших не сообщается.

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