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    Петербуржцы за месяц купили печенья на полмиллиона рублей, чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями

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    Фото: предоставлено БФ «свет.дети»
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    В Санкт-Петербурге завершилась акция «Доброе сердце» в поддержку подопечных благотворительного фонда «свет.дети». Весь май посетители популярной ресторанной сети могли купить печенье, средства с продажи которого направлялись на помощь детям с онкозаболеваниями.

    За месяц гости ресторанной сети купили 5 468 штук печенья, благодаря чему удалось собрать 486 652 рубля, рассказали «Фонтанке» в фонде. Деньги пойдут на лечение, обследования, реабилитацию и другую сопутствующую помощь детям.

    «Собранные деньги мы направим на программу «Помощь медицинским учреждениям» — купим реагенты для диагностики первичных иммунодефицитных состояний методом проточной цитофметрии для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой. Данная диагностика помогает улучшить выживаемость пациентов за счёт своевременного начала терапии осложнений, подбора таргетной терапии и раннего определения показаний к трансплантации гемопоэтических стволовых клеток», — прокомментировала результаты акции Юлия Божина, директор фонда «свет.дети».

    Фонд «свет.дети», который уже пятнадцать лет осуществляет помощь онкопациентам, приезжающим на лечение в Санкт-Петербург со всей России и из стран СНГ, помимо помощи с лечением содействует в оплате проживания, покупке билетов и продуктов питания для детей и их родителей. Каждый день в фонд обращаются подопечные, которым необходима адресная помощь либо поддержка семьи. Всего в фонде более 1100 подопечных.

    Фонд принял участие в благотворительной акции «Доброе сердце» в шестой раз. Благодаря поддержке людей за это время удалось собрать более 6 миллионов рублей на лечение детей с онкозаболеваниями.

    Фото: предоставлено БФ «свет.дети»

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