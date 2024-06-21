Российский омбудсмен просит пустить дипломатов к задержанному в Черногории россиянину. Посольству о нём ничего не известно

Вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников написал обращение к коллегам из Черногории с просьбой помочь в установлении контакта с арестованным на Балканах россиянином. Ему грозит выдача в США.

Выдержки из письма приводит ТАСС 21 июня. Об аресте россиянина стало известно четыре дня назад из новости черногорского издания CDM. В ней говорилось, что ордер был выписан судом в Нью-Йорке. Дело касается вмешательства в американские выборы.

Господин Мельников отмечает, что российской стороне неизвестно ничего, кроме данных об аресте, хотя сторона должна быть проинформирована в течение трех дней.