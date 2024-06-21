Российский омбудсмен просит пустить дипломатов к задержанному в Черногории россиянину. Посольству о нём ничего не известно

Вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников написал обращение к коллегам из Черногории с просьбой помочь в установлении контакта с арестованным на Балканах россиянином. Ему грозит выдача в США.
Выдержки из письма приводит ТАСС 21 июня. Об аресте россиянина стало известно четыре дня назад из новости черногорского издания CDM. В ней говорилось, что ордер был выписан судом в Нью-Йорке. Дело касается вмешательства в американские выборы.
Господин Мельников отмечает, что российской стороне неизвестно ничего, кроме данных об аресте, хотя сторона должна быть проинформирована в течение трех дней.
«Я прошу вас на основании обращения восстановить нарушенные права гражданина России и предоставить консульским сотрудникам либо работникам посольства РФ в Черногории информацию о месте его нахождения, содержания под стражей и обвинениях, выдвинутых против него властями США, а также обеспечить доступ к нему российских дипломатов, а также оказать содействие в соблюдении его прав и свобод для возможности предоставления информации его семье и правозащитным организациям», — написал омбудсмен уполномоченному по правам человека в Черногории Синише Бьековичу.