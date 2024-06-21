Российский дипломат попал в ДТП в Сеуле. Вопрос об освидетельствовании решил иммунитет

Сотрудник российского посольства в Сеуле попал в ДТП, дорожная полиция заподозрила, что в нетрезвом виде. Россия просит не преувеличивать.

Об аварии 21 июня пишет агентство Yonhap. По данным журналистов, дипломат попал в аварию с другим автомобилем накануне и, вероятно, был нетрезв. Он отказался пройти освидетельствование и напомнил про существование дипломатического иммунитета. Прибывшие на место сотрудники посольства под этим предлогом его и забрали.

Как пишет РБК, посольство России в Южной Корее назвало повышенный интерес к этой аварии вызывающим недоумение, а само происшествие мелким. Отмечается, что никто не пострадал, машины получили малозначительные повреждения и все вопросы будут решать страховые компании.