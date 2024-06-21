На выходные в Петербурге добавят автобусов до кладбищ

В ближайшие три дня, с 22 по 24 июня, отмечают православные праздники — Троицкую родительскую субботу, День Святой Троицы и Духов день. В Петербурге в связи с этим усилят движение автобусов к местам массовых захоронений, сообщает 21 июня СПб ГУП «Пассажиравтотранс».
К Северному кладбищу следуют маршруты № 221, 397 и 398. На первый можно сесть у станций метро «Комендантский проспект» и «Пионерская». На нем работают 12 автобусов, а интервал между ними — от 15 до 20 минут. На маршрут № 398 22 и 23 июня добавят шесть дополнительных автобусов, а 24 июня — один. Интервал между ними в выходные составит от трех до восьми минут, а в понедельник — 15–25 минут.
К Южному кладбищу ходят автобусы № 2М и № 185. Маршрут № 2М — станция метро «Московская» — Южное кладбище. При отправлении от места он следует по Демонстрационному проезду, Московскому проспекту, площади Победы, Пулковскому и Волхонскому шоссе. В субботу и воскресенье на маршрут добавят еще 28 автобусов. Интервал между ними составит от двух до восьми минут. В понедельник на маршрут выйдут четыре дополнительных автобуса, а интервал движения составит 21–29 минут.
На маршруте № 195 22 и 23 июня добавят шесть автобусов. Всего ходить будут 16 автобусов, интервал между которыми составит от трех до восьми минут. 24 июня направят четыре дополнительных автобуса, и ходить будет всего шесть машин. Интервал между ними составит 16–17 минут.