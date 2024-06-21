Кабмин смягчил требование о продаже валютной выручки

Правительство РФ сообщило, что требование об обязательной продаже валютной выручки снизили с 80% до 60%. Это связано с укреплением курса рубля.
«Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — уточняют в пятницу, 21 июня, в пресс-службе кабмина.
По данным ЦБ, продажи валюты 29 крупнейших российских экспортеров за май этого года достигли 14,9 млрд долл. До введения требования об обязательной репатриации, с мая по октябрь 2023 года, среднемесячный объем продаж не превышал и 8 миллиардов. При этом отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке составило 97% в марте этого года, увеличившись на 25% относительно сентября 2023 года.
В то же время, российский импорт за первый квартал 2024 года снизился на 9,8% до 63,3 млрд долл. Так, в марте упали поставки из Китая — это связывают с опасением китайских производителей вторичных санкций. Сокращение импорта, в свою очередь, означает, что импортеры покупают все меньше валюты, поэтому на нее падает спрос. Таким образом, укрепляется курс рубля.
На днях Банк России резко понизил официальный курс доллара и евро более чем на 4 рубля. ЦБ изменил методику расчета официальных курсов американской и европейской валюты в связи с санкциями в отношении Московской биржи.
Смягчение требования о продаже валютной выручки распространяется на крупнейших российских экспортеров в сфере черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, а также топливно-энергетического комплекса. Оно будет действовать до 30 апреля 2025 года и обеспечит большую гибкость в управлении валютными потоками, объясняли чиновники.
1 июня правительство изменило правила продажи валютной выручки экспортерами. В соответствии с ними, комиссия по иностранным инвестициям получила возможность выдавать разрешения не продавать валюту, если внешнеторговые контракты оплачены рублями более чем на 50%.
Требование об обязательной продаже валютной выручки действует с октября 2023 года. Его ввели по указу президента для того, чтобы обеспечить стабильность курса рубля и устойчивость российского финансового рынка. Согласно требованию, экспортеры должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% валютной выручки, а продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты. Распоряжение действует до 30 апреля 2025 года.