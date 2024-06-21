Кабмин смягчил требование о продаже валютной выручки

Правительство РФ сообщило, что требование об обязательной продаже валютной выручки снизили с 80% до 60%. Это связано с укреплением курса рубля.



«Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — уточняют в пятницу, 21 июня, в пресс-службе кабмина.

По данным ЦБ, продажи валюты 29 крупнейших российских экспортеров за май этого года достигли 14,9 млрд долл. До введения требования об обязательной репатриации, с мая по октябрь 2023 года, среднемесячный объем продаж не превышал и 8 миллиардов. При этом отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке составило 97% в марте этого года, увеличившись на 25% относительно сентября 2023 года.