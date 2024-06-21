Годы «кипящих страстей». Почему Спектакль «Cупница» не покидает петербургскую сцену 17 лет

В этом году исполняется 17 лет, как пьеса французского мастера комедии Роберта Ламуре «Супница, или кипящие страсти» идет на петербургской сцене. Смешение классической комедии положений с элементами драмы сделали постановку с Ниной Усатовой и Андреем Ургантом городским театральным бестселлером.

Фото: Предоставлено продюсерским центром «ТеатрДом» Фото: Предоставлено продюсерским центром «ТеатрДом» Фото: Предоставлено продюсерским центром «ТеатрДом» Поделиться Поделиться





Спектакль режиссера Геннадия Тростянецкого, идущий на разных городских площадках — это эксцентрическая комедия о семейных интригах и скелетах в шкафу. Жизнь непредсказуема, а человеческая натура неизменна, и жажда денег запускает водоворот курьезных событий, когда семейная пара на грани банкротства решает навестить свою богатую пожилую тетушку, чтобы добраться до ее наследства.



Семейный ужин превращается в настоящий кошмар, ведь тетка не только не собирается покидать этот мир, но и богатства свои просто так не отдавать не намерена. Символом наследства и всей этой суматохи становится старая фарфоровая супница, стоящая на видном месте в шкафу. Роль тетушки Виолет исполняет Нина Усатова.



— Предыстория очень простая — мы с Ниной Николаевной Усатовой искали комедию, где ее роль бы отличалась от ее традиционного образа, — рассказала продюсер Наталья Колесник. — Она все-таки такая шукшинская героиня, и режиссеры привыкли давать ей несколько одноплановые роли. В «Супнице» она француженка, миллионерша, владелица виноградников.



Что касается Андрея Урганта, то он тоже раскрывается в спектакле с другой стороны. Прежде всего, он эксцентрик, и воспринимают его больше как ведущего комедийного жанра, чаще относя к эстраде. Но, по словам Натальи Колесниковой, он очень сильный драматический актер, и у них с Ниной Усатовой в «Супнице» сложился красивый дуэт. Актер играет разорившегося племянника, который приезжает требовать наследства к богатой тетке.



— Я 30 лет занимаюсь антрепризой, и это один из первых моих антрепризных спектаклей в городе, — продолжила продюсер. — Мы играем на аншлагах все эти годы, и секрет прост — зритель не пойдет на плохой спектакль, будь там хоть самый звездный состав. Это честная работа и зритель доверяет актерам, а они очень любят зрителя.