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    Хавьер Паскуаль подписал новый контракт с баскетбольным «Зенитом»

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    Испанский тренер Хавьер Паскуаль подписал новый контракт с баскетбольным клубом «Зенит». Как сообщила 21 июня пресс-служба команды, обновлённое соглашение с наставником будет действовать до конца сезона-2024/2025.

    Паскуаль пришёл в «Зенит» в 2020 году. Под его руководством команда стала чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022.

    За время работы с «Зенитом» Паскуаль завоевал восемь трофеев, включая Кубок Белова, Кубок чемпионата России, Кубок России, два Суперкубка Единой лиги и три Кубка Кондрашина и Белова. Кроме того, команда выиграла серебряные медали Суперкубка и Кубка России, а также дважды стала бронзовым призёром Единой лиги.

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