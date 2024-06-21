«В своей ванной ему нет равных». Губерниев ответил Киркорову, который назвал себя чемпионом мира по плаванию

Российский певец Филипп Киркоров считает себя чемпионом мира по плаванию среди юниоров, о чем сказал журналистам несколько дней назад. В ответ на это комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что не сомневается в чемпионских амбициях популярного артиста, особенно когда дело касается его ванной комнаты.
Поп-король эстрады, отвечая на вопрос, как научиться задерживать дыхание на такое же длинное время, как он, сказал, что нужно заниматься спортом. «Я же пловец, мастер спорта по плаванию. Чемпион мира [среди юниоров]», — сказал, вероятно, в шутку Филипп Бедросович.
«Безусловно, у него дома есть ванная комната, в которой он чемпион мира не только среди юниоров, но и среди взрослых. Думаю, что в этой ванной ему нет равных. Мы ждем его в жесткой гребле и других видах спорта», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
При этом комментатор отметил, что не станет никому желать увидеть трансляции «соревнований» с участием Киркорова. «Наши израненные сердца могут не выдержать этого финиша», — заявил Губерниев.
Отметим, что сам Губерниев до того, как стал журналистом, занимался греблей. По его словам, он даже выполнил норматив на звание мастера спорта, но не успел официально оформить его. Вскоре он получил травму, из-за которой ему пришлось завязать с профессиональным спортом.