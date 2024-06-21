«В своей ванной ему нет равных». Губерниев ответил Киркорову, который назвал себя чемпионом мира по плаванию

Российский певец Филипп Киркоров считает себя чемпионом мира по плаванию среди юниоров, о чем сказал журналистам несколько дней назад. В ответ на это комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что не сомневается в чемпионских амбициях популярного артиста, особенно когда дело касается его ванной комнаты.



Поп-король эстрады, отвечая на вопрос, как научиться задерживать дыхание на такое же длинное время, как он, сказал, что нужно заниматься спортом. «Я же пловец, мастер спорта по плаванию. Чемпион мира [среди юниоров]», — сказал, вероятно, в шутку Филипп Бедросович.