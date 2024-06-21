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    Врач ради спасения беременной убедила экипаж самолета из Петербурга в необходимости экстренной посадки

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    Врач — акушер-гинеколог сургутского Центра охраны материнства и детства Зарема Аскерова спасла жизни беременной женщины и ее будущего ребенка во время перелета из Петербурга в Махачкалу. Специалист летела в отпуск, когда обратила внимание на плохое самочувствие беременной пассажирки.

    Инцидент произошел еще в начале лета, однако известно о нем стало только 21 июня. Место рядом с врачом на борту самолета заняли девушка в положении и ее трехлетний ребенок. В момент полета у беременной, находившейся на 32-й неделе срока, открылось кровотечение. «Никаких специальных медикаментов на борту не было. Врач успокаивала свою подопечную, <…> настаивала на прерывании полета и согласилась взять на себя ответственность за экстренную посадку самолета», — сообщили в группе работодатели гинеколога. В результате экипаж сел в аэропорту Саратова, со взлетно-посадочной полосы беременную увезли на скорой. В это время Зарема взяла на себя ответственность доставить ребенка девушки их родственникам. «Благодаря помощи и решительным действиям Заремы Гаджиевны в самолете и профессионализму саратовских врачей удалось спасти и маму, и ребенка», — заключили в центре.

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