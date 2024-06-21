Воспитательница ясельной группы заболела туберкулезом и никому не сказала. Заразились девять малышей

Девять маленьких детей заболели туберкулезом в ясельках в Туве. Их могла заразить воспитательница, которая сама им болела. 30-летняя местная жительница обвиняется по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», сообщает прокуратура республики.



По предварительным данным, в селе Чаа-Холь воспитательница ясельной группы детского сада «Солнышко» заразилась туберкулезом в период с августа 2022-го по февраль 2023 года. При этом, по данным прокуратуры, женщина продолжила работать с детьми, никому не сказав о своей болезни, «создав угрозу жизни и здоровью своих малолетних воспитанников». После этого девять малышей заболели туберкулезом.

