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    Микроавтобус с пассажирами в Приморье завис на задних колесах над морем

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    Микроавтобус с пассажирами 21 июня чуть не съехал в море в Хасанском районе Приморского края. Происшествием занялись правоохранительные органы.

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    Как сообщает региональная прокуратура, водитель припарковал микроавтобус на прибрежном пирсе, но машина продолжила движение и остановилась, только когда передняя часть зависла в воздухе над водой. Водитель не стал вызывать ГИБДД и другие службы. Пассажирам помогли выбраться очевидцы, а микроавтобус втянули на берег с помощью специальной техники, предоставленной сторонней компанией. После этого водитель уехал — до приезда патруля ДПС.

    Прокуратура Хасанского района начала проверку исполнения требований закона при предоставлении услуг и поставила на контроль установление всех обстоятельств.

    Есть информация, что микроавтобус перевозил туристов для дальнейшей прогулки на катере. Это прокуратура проверит отдельно.

    RT со ссылкой на УМВД по Приморскому краю сообщает, что водителя задержали и доставили в отдел полиции.

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