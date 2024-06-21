«У него пяточки, голова, он прям плакал». В Хабаровском крае заживо закопали младенца

Новорожденного ребенка закопали заживо в Хабаровском крае. Тело младенца извлекли из земли сотрудники регионального СУ СК и возбудили уголовное дело по двум статьям — убийство и незаконное проведение искусственного прерывания беременности.



О том, что ребенка закопали еще живым, 21 июня сообщает портал Khabara.ru со ссылкой на бабушку. Роженицу зовут Диана, ей 21. С 14 лет она отправилась в самостоятельное плавание и вела не самый социальный образ жизни. Два года назад девушка уже рожала от женатого мужчины.



19 июня Диана родила недоношенного ребенка на даче в Пивани, роды принимала мать девушки. В голосовых сообщениях женщина рассказала, что несла закапывать малыша еще живым, появился на свет ребенок на пятом месяце. «У него пяточки, голова, он прям плакал», — рассказала дама и призналась, что после этого ушла в запой.

