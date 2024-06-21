Антициклон разведет тучи, но принесет в Петербург сильный ветер. Подробный прогноз на выходные

«Уже сегодня в формирование синоптической ситуации в регионе вмешался гребень погожего, но прохладного и довольно ветреного антициклона, сохранится его влияние и в субботу. В воскресенье Ленинградскую область своим северным краем заденет циклон, смещающийся с севера Европы в центр Европейской России, но до Петербурга дождевые тучи добраться не смогут», — сообщил Михаил Леус.

Начавшиеся выходные Петербург проведёт в зоне комфортной, преимущественно солнечной, сухой и нежаркой погоды. Об этом этом 21 июня рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра « ФОБОС » Михаил Леус.

Сегодня в городе переменная облачность, без осадков. Днём +19…+21 градус. Ветер северо-западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу также без осадков, переменная облачность. Ночью +12…+14 градусов, днём +20…+22. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.