Антициклон разведет тучи, но принесет в Петербург сильный ветер. Подробный прогноз на выходные

Начавшиеся выходные Петербург проведёт в зоне комфортной, преимущественно солнечной, сухой и нежаркой погоды. Об этом этом 21 июня рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Уже сегодня в формирование синоптической ситуации в регионе вмешался гребень погожего, но прохладного и довольно ветреного антициклона, сохранится его влияние и в субботу. В воскресенье Ленинградскую область своим северным краем заденет циклон, смещающийся с севера Европы в центр Европейской России, но до Петербурга дождевые тучи добраться не смогут», — сообщил Михаил Леус.
Сегодня в городе переменная облачность, без осадков. Днём +19…+21 градус. Ветер северо-западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.
В субботу также без осадков, переменная облачность. Ночью +12…+14 градусов, днём +20…+22. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.
В воскресенье переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +11…+13, днём +21…+23 градуса. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.
По предварительному прогнозу, в начале новой недели характер погоды в Петербурге изменится мало, и она сохранит антициклональные черты, будет преимущественно солнечной с невысокой вероятностью дождей и с температурой, близкой к климатической норме — днем ожидается +22…+24 градуса.