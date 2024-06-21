На экранах — Миа Васиковска в роли загадочной учительницы в комедии «Клуб Зеро»

27 июня в кино стартует черная комедия австрийского режиссера Джессики Хауснер «Клуб Зеро». В главной роли — Миа Васиковска («Алиса в Стране чудес», «Багровый пик»). Здесь она — мисс Новак, новая учительница в элитной частной школе. Идеалы мисс Новак — осознанное потребление и питание. Этому же она учит и детей. Пятеро самых верных приверженцев философии мисс Новак основывают тайное общество «Клуб Зеро», члены которого мечтают изменить мир своим голоданием. Постепенно директор школы и родители понимают, что дело зашло слишком далеко… Из школьной комедии фильм превращается в триллер об идеологических манипуляциях и фанатизме, которые способны разрушить отношения даже между самыми близкими людьми.
Съемки фильма проходили в Оксфорде. «Клуб Зеро» был включен в число претендентов на Золотую пальмовую ветвь на 76-м Каннском кинофестивале, где состоялась его мировая премьера.
16+
Матвей Пирогов