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    На экранах — Миа Васиковска в роли загадочной учительницы в комедии «Клуб Зеро»

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    Фото: кадр из фильма
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    27 июня в кино стартует черная комедия австрийского режиссера Джессики Хауснер «Клуб Зеро». В главной роли — Миа Васиковска («Алиса в Стране чудес», «Багровый пик»). Здесь она — мисс Новак, новая учительница в элитной частной школе. Идеалы мисс Новак — осознанное потребление и питание. Этому же она учит и детей. Пятеро самых верных приверженцев философии мисс Новак основывают тайное общество «Клуб Зеро», члены которого мечтают изменить мир своим голоданием. Постепенно директор школы и родители понимают, что дело зашло слишком далеко… Из школьной комедии фильм превращается в триллер об идеологических манипуляциях и фанатизме, которые способны разрушить отношения даже между самыми близкими людьми.

    Съемки фильма проходили в Оксфорде. «Клуб Зеро» был включен в число претендентов на Золотую пальмовую ветвь на 76-м Каннском кинофестивале, где состоялась его мировая премьера.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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