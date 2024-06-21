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    «Экономическая» полиция пришла в ЖКС №1 Центрального района Петербурга по делу о взятке

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    Оперативники петербургской «экономической» полиции проводят обыск на Моховой, в офисе Жилкомсервиса №1 Центрального района. Повод — возбужденное накануне уголовное дело о взятке. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 21 июня.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в начале июня сотрудникам полиции стало известно о коррупционной схеме в коммунальной конторе. По версии следствия, арендаторы за доплату избегали бюрократических проволочек и получали увеличение мощности электроэнергии в снимаемых помещениях.

    Так, по версии следствия, 13 июня 63-летний начальник участка ремонтно-восстановительных работ сделал «деловое» предложение предпринимателю. За 200 тысяч рублей сотрудник ЖКС №1 якобы обещал решить быстро все вопросы с электроэнергией в помещении на Кирочной, 17. Там же он получил деньги, не зная, что коммерсант участвует в оперативном эксперименте сотрудников УЭБиПК. Себе начальник участка взял всего ничего — 20 тысяч рублей. Остальные деньги он передал через юриста неустановленному пока лицу из числа руководства конторы.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    «По результатам полицейской работы следственными органами возбуждены уголовные дела: по статье 290 УК РФ (получение взятки) — в отношении начальника участка и по статье 291.1 (посредничество во взятке) — в отношении юриста. Полицейские устанавливают иные факты и иных участников коррупционной схемы», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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