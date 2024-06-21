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    Антициклон не пустит дожди в Петербург. В выходные станет чуть теплее

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    В Петербурге солнечно, но прохладно.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 июня в городе переменная облачность, без существенных осадков, днем ветер местами порывистый. Воздух прогреется до 20–22 градусов.

    Синоптическую ситуацию в регионе сегодня сформирует гребень антициклона. В зоне его влияния ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, и только на востоке области местами пройдут кратковременные дожди. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Выходные тоже ожидаются без осадков. В субботу на градус теплее, в воскресенье — до 21–23 градусов.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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