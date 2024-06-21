Антициклон не пустит дожди в Петербург. В выходные станет чуть теплее

В Петербурге солнечно, но прохладно.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 июня в городе переменная облачность, без существенных осадков, днем ветер местами порывистый. Воздух прогреется до 20–22 градусов.
Синоптическую ситуацию в регионе сегодня сформирует гребень антициклона. В зоне его влияния ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, и только на востоке области местами пройдут кратковременные дожди. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Выходные тоже ожидаются без осадков. В субботу на градус теплее, в воскресенье — до 21–23 градусов.