Подарок Брежнева генсеку коммунистической партии США продали на аукционе почти за 200 тысяч долларов

Лондонский аукционный дом MacDougall's продал картину «Бухта на севере» советского художника Георгия Нисского за 197 тысяч долларов. Об этом 20 июня сообщает ТАСС. В 1970 году Леонид Брежнев подарил ее генеральному секретарю Коммунистической партии США Гэсу Холлу.

Ранее стало известно, что это полотно одного из основателей «сурового стиля» Георгия Нисского выставлено на аукцион MacDougall’s «Парижская школа и другие мастера». Стартовая цена лота № 13 — 76 тысяч долларов.

Вероятно, стоимость росла из-за истории картины. Леонид Брежнев подарил ее на день рождения Гэсу Холлу (1910–2000), потомку российских эмигрантов коммунистических взглядов. Он возглавлял коммунистическую партию США с 1959 года до смерти.

Картина написана в 1964 году, на рамке — гравировка: «Товарищу Гэсу Холлу в день 60-летия от ЦК КПСС». Она долгие годы украшала частную коллекцию Холла, а затем его родственников.