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    Угадаете 9 вещей, за которыми выстраивались очереди в СССР? Пройдите тест

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    10 комментариев
    Фото: Parsadanov / iStock
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    Не секрет, что жизнь в СССР была сложной. Советские люди могли тратить по много часов в день, стоя в очередях. Огромное количество товаров было в дефиците из-за реального применения полезной в теории плановой экономики. Попробуйте угадать, какие именно вещи было непросто «достать» в те времена. Пройдите тест от наших коллег из Marie Claire и Wday.ru.

    Представьте, что вы хотите провести уютный вечер с друзьями у себя дома. Какую вещь будет сложнее всего (и почти невозможно) купить для небольшой встречи?

    А за каким бытовым предметом могли стоять в очереди от 3 до 5 лет?

    Как думаете, что из мебели было сложнее всего купить?

    Купить книги в СССР тоже было достаточно проблематично. Но какой именно жанр был самым недосягаемым?

    По вашему мнению, за чем женщина в Советском Союзе готова была отстоять самую длинную очередь?

    Что из этих вещей было сложно купить в магазинах?

    Что в этом списке было не так-то просто купить?

    Какую одежду было нелегко достать в СССР?

    Что было особенно сложно купить советским девушкам?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Угадаете 9 вещей, за которыми выстраивались очереди в СССР? Пройдите тест

    Кажется, в СССР вы не жили. Возможно, вам повезло!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Угадаете 9 вещей, за которыми выстраивались очереди в СССР? Пройдите тест

    Вы точно знаете что-то о жизни в СССР!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Угадаете 9 вещей, за которыми выстраивались очереди в СССР? Пройдите тест

    Дайте угадаем: вы, наверное, человек советский?

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    Фото: Parsadanov / iStock

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