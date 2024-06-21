Не секрет, что жизнь в СССР была сложной. Советские люди могли тратить по много часов в день, стоя в очередях. Огромное количество товаров было в дефиците из-за реального применения полезной в теории плановой экономики. Попробуйте угадать, какие именно вещи было непросто «достать» в те времена. Пройдите тест от наших коллег из Marie Claire и Wday.ru.
Угадаете 9 вещей, за которыми выстраивались очереди в СССР? Пройдите тест
21 июня 2024, 19:31
2602
Поделиться
Кажется, в СССР вы не жили. Возможно, вам повезло!
Вы точно знаете что-то о жизни в СССР!
Дайте угадаем: вы, наверное, человек советский?