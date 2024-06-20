    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    5 м/с, зап

    754мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd82.63eur89.09

    В Приморском районе построят новый проспект длиной два километра

    585
    обсудить

    В 2025 году в Приморском районе начнется строительство Орлово-Денисовского проспекта, который соединит Суздальское шоссе и Шуваловский проспект. Как отметили в холдинге Setl Group, сейчас началась разработка проекта планировки территории.

    Протяженность четырехполосной магистрали составит около 2,1 километра.

    Строительство пройдет в два этапа: на первом этапе построят участок от Суздальского шоссе до Заповедной улицы, на втором — участок от Заповедной улицы до Шуваловского проспекта. Вдоль новой дороги проложат тротуары и велодорожку, установят уличное освещение, светофоры и остановки общественного транспорта.

    Помимо строительства дороги девелопер разработает градостроительную документацию, включающую проекты планировки и межевания территории, проектную документацию. Затем Орлово-Денисовский проспект будет безвозмездно передан городу.

    Первый этап строительства запланирован на 2025 год, второй — на 2026 год, а полностью ввести проспект в эксплуатацию планируют в 2028 году.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close