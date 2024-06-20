В Приморском районе построят новый проспект длиной два километра

В 2025 году в Приморском районе начнется строительство Орлово-Денисовского проспекта, который соединит Суздальское шоссе и Шуваловский проспект. Как отметили в холдинге Setl Group, сейчас началась разработка проекта планировки территории.
Протяженность четырехполосной магистрали составит около 2,1 километра.
Строительство пройдет в два этапа: на первом этапе построят участок от Суздальского шоссе до Заповедной улицы, на втором — участок от Заповедной улицы до Шуваловского проспекта. Вдоль новой дороги проложат тротуары и велодорожку, установят уличное освещение, светофоры и остановки общественного транспорта.
Помимо строительства дороги девелопер разработает градостроительную документацию, включающую проекты планировки и межевания территории, проектную документацию. Затем Орлово-Денисовский проспект будет безвозмездно передан городу.
Первый этап строительства запланирован на 2025 год, второй — на 2026 год, а полностью ввести проспект в эксплуатацию планируют в 2028 году.