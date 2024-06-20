Готовы к диалогу с теми, кто не разделяет финские ценности. Власти Финляндии назвали приоритеты внешней политики

В Финляндии опубликовали «Доклад о внешней политике страны и политике безопасности». Документ, написанный министром иностранных дел Элиной Валтонен, появился в четверг, 20 июня, на сайте правительства страны.
«Основной целью внешней политики и политики безопасности Финляндии является защита независимости и территориальной целостности страны, предотвращение вступления Финляндии в военный конфликт, а также обеспечение безопасности и благополучия финского народа», — сказано в документе.
В нём говорится, что непосредственной военной угрозы для Финляндии нет, но МИД призывает быть готовыми к применению или угрозе применения военной силы против страны. Также Валтонен указывает, что Финляндия готова выстраивать отношения со странами, чьи ценности отличаются от финских.
«Мы отстаиваем ценности, которые считаем важными: демократию, верховенство закона, международное право. <…> В то же время мы готовы к диалогу со странами, которые не разделяют наши взгляды и ценности», — пишет министр.
Однако, отметила глава МИД, отношения с РФ будут заморожены до окончания конфликта на Украине. Финская сторона планирует поддерживать только дипломатические отношения и минимальное сотрудничество, например, на границе.
Вступление в НАТО Финляндии в документе названо «новой эрой» для страны. Теперь, как говорится в докладе, финская сторона вносит вклад в безопасность всего альянса и работает «на благо общих ценностей».