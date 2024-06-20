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    Арт-группа «Доллгауз» предлагает зрителям отправиться в путешествие по миру драконов

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    Спектакль «Эдда. Пещера драконов» арт-группы «Доллгауз» построен на сочетании древней скандинавской мифологии («Старшей Эдде») и современного искусства. Участники смогут познакомиться с миром древних драконов, узнать их язык, мировоззрение и философию. Премьерные показы состоятся 22 июня и 12 июля в 20:00.

    Фото: афиша спектакля
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    В рамках спектакля будут представлены истории специалистов, которые поделились своими знаниями о драконах. Но самое главное — это возможность погрузиться в атмосферу самой пещеры драконов. Здесь каждый предмет, каждый камень обретает голос и рассказывает свою историю. Театральный террариум, созданный арт-группой «Доллгауз», позволяет зрителю не просто наблюдать за происходящим, но и стать частью этого мира. Локация, выбранная для проведения спектакля, играет важную роль в создании атмосферы и передаче смысла — в качестве пещеры драконов выбрана одна из католических церквей Петербурга. Точное место проведения будет раскрыто только для обладателей билетов.

    «Доллгауз» — это профессиональный театр из неакадемической театральной среды, созданный участниками горизонтального образования лаборатории нового театра Александра Савчука при Школе нового кино. Среди работ арт-группы — несколько эпизодов спектакля «Маршрут старухи» в 2023 году в «Доме радио», «Елка у Ивановых» по А. Введенскому в пространстве «THIRD PLACE».

    16+

    Арина Хек

    Фото: афиша спектакля

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