Вывезти пробки с закрытой Русановской обещает «поезд». Но его тоже «не видно»

В Невском районе Петербурга на неделю перекрыли Русановскую улицу. Водители жалуются на «транспортный коллапс», а пока в пробках их развлекает опечатка на информационном щите.
С 20 до 27 июня на Русановской улице полностью закрыли проезд по участку от дома 118, корпус 1б, до моста через реку Утку. Объезжать ее предлагают по «раздолбанным дворам» у Новосаратовской улицы и по «убитой узкой» Приневской улице, жалуется читатель «Фонтанки» Артём. По его словам, проезд между Русановской и Приневской очень узкий и постоянно запаркован «ГАЗелями», хотя рядом имеется платная стоянка.
«В результате район полностью встал», — пишет автомобилист. По данным «Яндекс.Пробок», Приневская улица действительно стоит в пробке до съезда на Октябрьскую набережную, плотно и в проезде между ней и Русановской.
О возможности объезда водителей предупреждает информационный щит с курьезной опечаткой: «Поезд к микрорайону Уткина Заводь осуществляется через улицу Приневскую». «Конечно, нам обещают поезд, судя по знаку, но его тоже не видно», — иронизирует Артём.
По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, на участке строят дорогу от Октябрьской набережной до Новосаратовской улицы с возведением нового моста через Утку. Русановская закрыта в связи с работами по переустройству теплосети. Временная схема движения организована через Новосаратовскую и Приневскую улицы с выездом на Октябрьскую набережную.