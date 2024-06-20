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    Вывезти пробки с закрытой Русановской обещает «поезд». Но его тоже «не видно»

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    В Невском районе Петербурга на неделю перекрыли Русановскую улицу. Водители жалуются на «транспортный коллапс», а пока в пробках их развлекает опечатка на информационном щите.

    Фото: читатель «Фонтанки» Артём
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    С 20 до 27 июня на Русановской улице полностью закрыли проезд по участку от дома 118, корпус 1б, до моста через реку Утку. Объезжать ее предлагают по «раздолбанным дворам» у Новосаратовской улицы и по «убитой узкой» Приневской улице, жалуется читатель «Фонтанки» Артём. По его словам, проезд между Русановской и Приневской очень узкий и постоянно запаркован «ГАЗелями», хотя рядом имеется платная стоянка.

    «В результате район полностью встал», — пишет автомобилист. По данным «Яндекс.Пробок», Приневская улица действительно стоит в пробке до съезда на Октябрьскую набережную, плотно и в проезде между ней и Русановской.

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    О возможности объезда водителей предупреждает информационный щит с курьезной опечаткой: «Поезд к микрорайону Уткина Заводь осуществляется через улицу Приневскую». «Конечно, нам обещают поезд, судя по знаку, но его тоже не видно», — иронизирует Артём.

    По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, на участке строят дорогу от Октябрьской набережной до Новосаратовской улицы с возведением нового моста через Утку. Русановская закрыта в связи с работами по переустройству теплосети. Временная схема движения организована через Новосаратовскую и Приневскую улицы с выездом на Октябрьскую набережную.

    Фото: КРТИ Петербурга
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    Фото: читатель «Фонтанки» Артём
    Фото: КРТИ Петербурга

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    ПетербургПробкиПерекрытия движения
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