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    Левый поворот «Шкоды» стал роковым для байкера в Новом Девяткино

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    Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с мотоциклистом во Всеволожском районе Ленобласти утром 20 июня. Маневр автомобилиста стал фатальным.

    ДТП случилось в 8:30 на 3-м километре автодороги «Петербург — Матокса» в Новом Девяткино. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 62-летний водитель Skoda Yeti повернул налево в сторону проспекта Энергетиков и столкнулся с ехавшим во встречном направлении мотоциклом Suzuki.

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    В результате 32-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП ведется проверка.

    Фото: Мотосолидарность ДТП
    Фото: Мотосолидарность ДТП

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