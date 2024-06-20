Левый поворот «Шкоды» стал роковым для байкера в Новом Девяткино

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с мотоциклистом во Всеволожском районе Ленобласти утром 20 июня. Маневр автомобилиста стал фатальным.
ДТП случилось в 8:30 на 3-м километре автодороги «Петербург — Матокса» в Новом Девяткино. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 62-летний водитель Skoda Yeti повернул налево в сторону проспекта Энергетиков и столкнулся с ехавшим во встречном направлении мотоциклом Suzuki.
В результате 32-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП ведется проверка.