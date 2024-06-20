Андрей Калинин выпускает «Человека из Дублина» в Александринском театре

Главный персонаж спектакля — человек из Дублина — оказывается в положении беглеца от окружающей действительности как на физическом, так и на ментальном уровне. Однако его стремление убежать от реальности не является самоцелью — он руководствуется желанием понять Истину, постичь её суть. В спектакле нет никаких указаний на конкретное место действия. Человек из Дублина — это скорее символ чужака, того, кто не принадлежит этому миру, кто чувствует себя неуютно в своём окружении. Точно так же нет и привязки к какому-то конкретному времени действия. Перед зрителем разворачивается притча, которая местами эксцентрична и гротескна, местами абсурдна, а иногда даже напоминает мелодраму. Но в общем и целом эта постановка обладает трагической интонацией, поскольку сама возможность метафизического побега остаётся под большим вопросом.

