    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    5 м/с, зап

    754мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.63eur89.09

    Андрей Калинин выпускает «Человека из Дублина» в Александринском театре

    286
    обсудить

    22 и 23 июня на Новой сцене Александринского театра пройдут премьерные показы спектакля «Человек из Дублина», авторы сценической композиции — Андрей Калинин и Хуго Эрикссен.

    Фото: alexandrinsky.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Создатели спектакля сохраняют некоторую интригу. В основе композиции — свободная сценическая композиция, которая опирается на модернистскую прозу начала XX века, а также на другие, самые неожиданные, источники.

    Главный персонаж спектакля — человек из Дублина — оказывается в положении беглеца от окружающей действительности как на физическом, так и на ментальном уровне. Однако его стремление убежать от реальности не является самоцелью — он руководствуется желанием понять Истину, постичь её суть. В спектакле нет никаких указаний на конкретное место действия. Человек из Дублина — это скорее символ чужака, того, кто не принадлежит этому миру, кто чувствует себя неуютно в своём окружении. Точно так же нет и привязки к какому-то конкретному времени действия. Перед зрителем разворачивается притча, которая местами эксцентрична и гротескна, местами абсурдна, а иногда даже напоминает мелодраму. Но в общем и целом эта постановка обладает трагической интонацией, поскольку сама возможность метафизического побега остаётся под большим вопросом.

    В постановочной команде спектакля — композитор Андрей Бесогонов, хореограф Максим Пахомов и художник по свету Игорь Фомин. Андрей Калинин также выступает в качестве художника-постановщика спектакля. «Человек из Дублина» станет его пятой работой в Александринском театре.

    18+

    Арина Хек

    Фото: alexandrinsky.ru

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close