Путин неожиданно ответил на вопрос о любимой песне

В ходе визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам его спросили о любимой русской песне. Глава государства предпочел умолчать из-за «формальных административных последствий». Видео ответа Путина появилось в четверг, 20 июня, в телеграм-канале «Вы слушали маяк».

«Предпочел на этот вопрос не отвечать, потому что это будет иметь формальные административные последствия. Я вообще просто люблю русское народное искусство и русскую классику», — сказал президент РФ.



Также Владимир Путин отметил, что неправильно делить искусство «по национальному или государственному принципу». Российский лидер призвал наслаждаться искусством.