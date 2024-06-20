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    Путин неожиданно ответил на вопрос о любимой песне

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    В ходе визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам его спросили о любимой русской песне. Глава государства предпочел умолчать из-за «формальных административных последствий». Видео ответа Путина появилось в четверг, 20 июня, в телеграм-канале «Вы слушали маяк».

    «Предпочел на этот вопрос не отвечать, потому что это будет иметь формальные административные последствия. Я вообще просто люблю русское народное искусство и русскую классику», — сказал президент РФ.

    Также Владимир Путин отметил, что неправильно делить искусство «по национальному или государственному принципу». Российский лидер призвал наслаждаться искусством.

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