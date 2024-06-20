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    От дисциплины зависит их жизнь. В Ленобласти есть кабаний детский сад

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    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
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    В Приозерском районе Ленинградской области есть кабаний детский сад. Животные попали в объектив биолога Павла Глазкова. Автор канала «Каждой твари по паре» поделился с «Фонтанкой» этим сюжетом.

    На кадрах видно, как маленькие поросята бегают и суетятся. Свиньи побольше передвигаются медленно и размеренно, наблюдая за детенышами. Малыши пока еще полосатые. Этот маскировочный окрас исчезает постепенно, к 4–5 месяцам. Поросятам, попавшим в видеоловушку, сейчас не больше 1–2 месяцев.

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    «Это стадо состоит из нескольких взрослых свиней и их разновозрастных поросят. Скорее всего, взрослые кабанихи, которых мы видим, это родные сестры. Дикие свиньи — самые плодовитые животные среди копытных и способны размножаться уже на первом году жизни», — отмечает Павел Глазков.

    Биолог подчеркнул, что малыши слушаются взрослых, так как «от дисциплины зависит их жизнь».

    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»

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