Стыдно хоть? Полиция накрыла интим-салон в центре Петербурга

Полицейские нагрянули в двухэтажную квартиру на Невском проспекте, где 51-летняя жительница Парголово организовала секс-притон. Вместе с ней в полицейский участок отправились 9 представительниц секс-индустрии. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
ГУ МВД России по СПб ЛО
Самой младшей «работнице» сферы услуг 27 лет, старшей — 42 года. Трое из них — местные жительницы, остальные приехали из регионов или стран ближнего зарубежья. Дам привлекли к административной ответственности, а предполагаемая глава притона проходит по 241 УК РФ — «Организация занятия проституцией». Женщину задержали.
На вопрос полицейского, стыдно ли девушкам за свою деятельность, последовала тишина. Другой правоохранитель пообещал улыбающимся секс-работницам перенести «веселье» в другое место — в отдел полиции.