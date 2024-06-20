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    Сербия пригрозила сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет болельщиков Албании и Хорватии

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    Сборная Сербии может сняться с чемпионата Европы, если УЕФА не накажет болельщиков национальных команд Албании и Хорватии за националистические выкрики. Об этом 20 июня заявил генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Сурбатович.

    «Инциденты, которые произошли, включая призывы к насилию против сербов, весьма возмутительны. Мы настаиваем на том, чтобы УЕФА приняла меры в отношении тех, кто совершил подобные действия, даже если это потребует отказа от участия в турнире», — заявил Сурбатович в эфире Радио и телевидения Сербии.

    Напомним, ранее УЕФА оштрафовала сборную Албании за поведение болельщиков на матче первого тура группового этапа против Италии.

    В среду состоялась встреча между сборными Хорватии и Албании на чемпионате Европы. Матч в Гамбурге завершился ничьей со счетом 2:2. В течение игры болельщики обеих команд выкрикивали националистические лозунги, включая фразу «Ubij Srbina» (Убей серба). Видеозапись этого момента быстро распространилась в социальных сетях региона, вызвав общественное обсуждение.

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