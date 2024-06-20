Сербия пригрозила сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет болельщиков Албании и Хорватии

Сборная Сербии может сняться с чемпионата Европы, если УЕФА не накажет болельщиков национальных команд Албании и Хорватии за националистические выкрики. Об этом 20 июня заявил генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Сурбатович.



«Инциденты, которые произошли, включая призывы к насилию против сербов, весьма возмутительны. Мы настаиваем на том, чтобы УЕФА приняла меры в отношении тех, кто совершил подобные действия, даже если это потребует отказа от участия в турнире», — заявил Сурбатович в эфире Радио и телевидения Сербии.