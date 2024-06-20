Подростки на самокате подожгли в Москве кислотно-желтый BMW. Говорят, им заплатили

Дорогой автомобиль полыхал 20 июня на западе Москвы. Восстановлению машина, судя по кадрам, не подлежит. У ярко-желтого BMW M4 выгорел моторный отсек. Правоохранительным органам уже ясно, что это поджог, тем более, что злодеев зафиксировала камера.
прокуратура г. Москвы
«По предварительным данным, двое несовершеннолетних 2008 г.р. прибыли к жилому дому на ул. Большая Филевская, где один из них поджог припаркованный автомобиль «БМВ». В результате возгорания повреждения получили еще три транспортных средства», — говорится в сообщении столичной прокуратуры.
Один из подростков рассказал полиции, что неизвестный пообещал ему заплатить за содеянное.
прокуратура г. Москвы