Юная невеста Григория Лепса ответила всем, кого смущает их разница в возрасте

После премии МУЗ-ТВ, где 61-летний Григорий Лепс представил публике свою невесту Аврору Кибу, многие стали обсуждать разницу в возрасте между возлюбленными. Девушка решила ответить всем хейтерам.

«Свобода — это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой, а тебе с этим абсолютно комфортно», — написала в своих соцсетях Аврора Киба и прикрепила ролик с Григорием Лепсом.