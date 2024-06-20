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    Юная невеста Григория Лепса ответила всем, кого смущает их разница в возрасте

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    После премии МУЗ-ТВ, где 61-летний Григорий Лепс представил публике свою невесту Аврору Кибу, многие стали обсуждать разницу в возрасте между возлюбленными. Девушка решила ответить всем хейтерам.

    «Свобода — это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой, а тебе с этим абсолютно комфортно», — написала в своих соцсетях Аврора Киба и прикрепила ролик с Григорием Лепсом.

    «СтарХит» писал, что Киба — дочь влиятельных бизнесменов, которые владеют недвижимостью в Форте-деи-Марми, элитном итальянском курорте, где были апартаменты и у Григория Лепса. Артист впервые появился с 18-летней Авророй на музыкальной премии МУЗ-ТВ. Тогда на вопрос журналистов о том, можно ли спутницу певца назвать его невестой, он ответил: «Она пока не решила, но, скорее всего, — да!»

    В разговоре с прессой 74-летняя бабушка Авроры призналась, что не в курсе насчет свадьбы.

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    Григорий Лепс
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