«Локомотив» подтвердил возможный переход Глушенкова в «Зенит»

Футболист Максим Глушенков вскоре перейдет в «Зенит». Информацию об этом 20 июня подтвердил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.



«Мы с «Зенитом» на финальной стадии договоренностей. Не могу точно сказать, подписан ли контракт с Максимом, но условия между клубами согласованы», — цитирует Нагорных РИА Новости.

24-летний полузащитник Максим Глушенков играет в «Локомотиве» с 2023 года. В прошлом сезоне он провел 38 матчей, забил 8 голов и сделал 21 результативную передачу. Его контракт с «Локомотивом» действует до конца 2026 года.