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    Подробности пожара с эвакуацией детей в Петергофе: поджигателем оказался 3-летний мальчик

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    Дознаватели МЧС установили причину серьёзного пожара, случившегося в мае в Петергофе. Виновником оказался пострадавший — младший ребенок в семье. Об этом сообщает 20 июня ГУ МЧС по Петербургу.

    Пожар в доме 8, корпус 2, по Чебышёвской улице произошёл днём 7 мая, «Фонтанка» писала о нём. Из квартиры были эвакуированы женщина и три ребенка, один из которых пострадал. Теперь стало известно, что это были двое подростков и трёхлетний мальчик.

    По данным дознавателей, причиной пожара стала игра с зажигалкой: малыш сидел на диване, поджёг его и надышался едким дымом. Его госпитализировали, а на следующий день выписали. В целом обстановка в трёхкомнатной квартире обгорела незначительно.

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    Спасатели напоминают, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра, а спички и зажигалки надо убирать в недоступное для них место.

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