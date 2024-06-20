Горностаевая моль напала на деревья во Фрунзенском районе. Выглядит это жутко

Жуткую картину заметили жители Фрунзенского района в Альпийском сквере. Стволы и кроны деревьев оказались обвиты плотной паутиной, под которой буквально кишат гусеницы. Как выяснилось, белое полотно — настоящий шелк, который сплели гусеницы черемуховой горностаевой моли. Зачем они это делают и несут ли вред деревьям, рассказал биолог и автор telegram-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков в разговоре с «Фонтанкой» 20 июня.



Фото: читательница «Фонтанки» Наталья Фото: читательница «Фонтанки» Наталья Поделиться Поделиться





Белые с черным крапом бабочки моли, размер которых обычно примерно 3 сантиметра, чаще поражают черемуху, с чем и связано их название. При этом моль селится и на рябину, боярышник, яблоню, вишню, может встречаться и на хвойных деревьях. Для человека моль неопасна.



«Но вред приносит не сама взрослая бабочка, а ее гусеницы. То есть горностаевая моль в виде бабочек летом откладывает яйца под кору деревьев, те успешно или неуспешно зимуют, а весной из них вылупляются личинки, которые сначала живут внутри листа дерева. Потом они из листьев вылезают уже в виде гусениц, и вот тут начинается этот цирк под названием «паутина». Это шелк реальный», — объяснил биолог.



По его словам, гусеницы вьют паутину для защиты от холода, птиц и других насекомых: «Под этим полотном они живут группами до ста гусениц, которые пожирают листья, побеги деревьев, а иногда и молодую кору. Когда их много, дерево может вообще полностью потерять листву и внешне казаться «мертвым», но такие деревья спиливать нельзя. В следующем году на них успешно появятся новые листочки».



Минувшая зима оказалась для личинок моли особенно благоприятной из-за обилия снега, в результате чего они успешно сохранились, однако так случается не каждый год.

«В этот раз у нас и лето хорошее, достаточно тепло, чтобы гусеницы благотворно развивались. Так совпали погодные условия», — добавил Глазков.



Избавиться от насекомых не так просто — химическая обработка не пробивается сквозь прочную паутину. Но помочь деревьям можно, например, удалив паутину и собрав гусениц, а также с помощью химической обработки стволов. В дикой природе деревья спасают осы-наездницы, которые способны проткнуть полотно жалом.

