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    Советник Пушилина Ян Гагин сообщил, что ранен беспилотником

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    Общественный деятель Ян Гагин получил осколочные ранения в результате атаки беспилотника. В больнице он был недолго.

    О произошедшем ТАСС рассказал советник главы ДНР 20 июня. По его словам, дрон атаковал их с коллегой в районе поселка Еленовка.

    «Зная, что могут работать дроны, заехали под деревья. Нас засек дрон. Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом. У товарища множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедра. У меня — осколочное лица и плеча, ссадины»,— рассказал Гагин. Судя по опубликованной агентством фотографии, Гагину осколки попали также в живот.

    Обоих раненых госпитализировали, раны зашили. На данный момент советник дома.

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