Советник Пушилина Ян Гагин сообщил, что ранен беспилотником

Общественный деятель Ян Гагин получил осколочные ранения в результате атаки беспилотника. В больнице он был недолго.

О произошедшем ТАСС рассказал советник главы ДНР 20 июня. По его словам, дрон атаковал их с коллегой в районе поселка Еленовка.

«Зная, что могут работать дроны, заехали под деревья. Нас засек дрон. Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом. У товарища множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедра. У меня — осколочное лица и плеча, ссадины»,— рассказал Гагин. Судя по опубликованной агентством фотографии, Гагину осколки попали также в живот.

