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    Канада признала Корпус стражей исламской революции террористической организацией

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    Канада 19 июня внесла Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Об этом сообщил министр общественной безопасности Доминик Леблан.

    По его словам, это решение было принято «в соответствии с уголовным кодексом» и в дальнейшем Канада использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для борьбы с деятельностью КСИР на своей территории. Позиция Оттавы заключается в том, что КСИР «пренебрегает правами человека как в Иране, так и за его пределами» и стремится дестабилизировать порядок, основанный на международных нормах (цитата по «Интерфаксу»).

    Сразу же после сделанного заявления глава МИД Канады Мелани Жоли призвала всех граждан страны немедленно покинуть Иран и в будущем воздержаться от поездок в исламскую республику.

    Ранее США, Израиль, Саудовская Аравия и Бахрейн включили КСИР в список иностранных террористических организаций.

    Корпус стражей исламской революции — элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов аятоллы Хомейни. Официально является частью вооружённых сил Ирана и выполняет функции армии, жандармерии и органов госбезопасности.

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    КанадаКсирТеррористическая организация
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