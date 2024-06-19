Канада признала Корпус стражей исламской революции террористической организацией

Канада 19 июня внесла Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Об этом сообщил министр общественной безопасности Доминик Леблан.
По его словам, это решение было принято «в соответствии с уголовным кодексом» и в дальнейшем Канада использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для борьбы с деятельностью КСИР на своей территории. Позиция Оттавы заключается в том, что КСИР «пренебрегает правами человека как в Иране, так и за его пределами» и стремится дестабилизировать порядок, основанный на международных нормах (цитата по «Интерфаксу»).
Сразу же после сделанного заявления глава МИД Канады Мелани Жоли призвала всех граждан страны немедленно покинуть Иран и в будущем воздержаться от поездок в исламскую республику.
Ранее США, Израиль, Саудовская Аравия и Бахрейн включили КСИР в список иностранных террористических организаций.
Корпус стражей исламской революции — элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов аятоллы Хомейни. Официально является частью вооружённых сил Ирана и выполняет функции армии, жандармерии и органов госбезопасности.