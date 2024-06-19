    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 17

    1 м/с, сев

    754мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.04eur93.3

    Власти Петербурга хотят разрешить закрывать дворы для въезда транспорта

    6316
    18 комментариев

    Власти Петербурга хотят разрешить закрывать дворы для въезда транспорта, не принадлежащего жильцам. Об этом заявил спикер городского Заксобрания Александр Бельский в эфире радиостанции Business FM 19 июня.

    «Надеюсь, в осеннюю сессию примем какое-то решение, чтобы люди могли закрывать свои дворы», — сказал он.

    По его словам, проблема обострилась после увеличения зоны платной парковки. «Дворы не то что запаркованы, туда приезжают такси, просто стоят заведенные автомобили во дворе-колодце», — объяснил Бельский суть проблемы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК18
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 18

    Dim2219 Июн 2024 в 20:35
    Давно пора
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close