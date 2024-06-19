Власти Петербурга хотят разрешить закрывать дворы для въезда транспорта, не принадлежащего жильцам. Об этом заявил спикер городского Заксобрания Александр Бельский в эфире радиостанции Business FM 19 июня.

«Надеюсь, в осеннюю сессию примем какое-то решение, чтобы люди могли закрывать свои дворы», — сказал он.

По его словам, проблема обострилась после увеличения зоны платной парковки. «Дворы не то что запаркованы, туда приезжают такси, просто стоят заведенные автомобили во дворе-колодце», — объяснил Бельский суть проблемы.