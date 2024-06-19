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    Хорватия упустила победу в матче с Албанией на Евро-2024. Посмотрите, как это было

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    Боевой ничьей завершился матч второго тура группы В чемпионата Европы между сборными Хорватии и Албании. Игра проходила 19 июня на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Финальный свисток зафиксировал счет 2:2.

    Албанцы забили первыми. На 11-й минуте отличился полузащитник Казим Лячи. На 74-й минуте форвард Хорватии Мартин Крамарич сравнял счёт с передачи Анте Будимира. Через две минуты албанский полузащитник Клаус Гясула отправил мяч в свои ворота, что позволило хорватам выйти вперед.

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    Судья добавил шесть минут к основному времени. Все шло к победе Хорватии, но на пятой добавленной минуте Клаус Гясула снова забил, но уже в ворота соперника и принес своей команде ничью.

    Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.

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