Комментатор игр БРИКС в прямом эфире заявил, что «всякие шмары нам не нужны»

«Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идёт представитель русов», — сказал комментатор.

Изданию «Подъём» Иваницкий пояснил , что под «шмарами» он имел ввиду «тёток, которые вешаются на хороших парней».

«Это вот недостойные такого парня. Это тётки, которые вешаются на хороших парней, а сами там настоящие шмары. Я удивлён такому интересу. Во-первых, это прямой эфир. В прямом эфире всё, что угодно может быть. Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?» — сказал комментатор.

Отметим, что Кирилл Князьков стал чемпионом Игр БРИКС в категории до 98 килограммов.