Комментатор игр БРИКС в прямом эфире заявил, что «всякие шмары нам не нужны»

Комментатор игр БРИКС в Казани Владимир Иваницкий назвал российского самбиста Кирилла Князькова «представителем русов» и призвал девушек взять его на заметку.
«Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий.
Изданию «Подъём» Иваницкий пояснил, что под «шмарами» он имел ввиду «тёток, которые вешаются на хороших парней».
«Это вот недостойные такого парня. Это тётки, которые вешаются на хороших парней, а сами там настоящие шмары. Я удивлён такому интересу. Во-первых, это прямой эфир. В прямом эфире всё, что угодно может быть. Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?» — сказал комментатор.
Отметим, что Кирилл Князьков стал чемпионом Игр БРИКС в категории до 98 килограммов.
Владимир Иваницкий также занимался самбо и дзюдо. Он имеет звание мастера спорта по этим видам спорта. С 2015 года работает комментатором «
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Генеральный продюсер «
«К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС... Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС. От себя лично приношу извинения всем, кто вынужден был услышать подобные выражения в трансляции», — пишет Тащин в своем телеграм-канале.