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    Операция «Каршеринг». ГАИ в Петербурге рассказала о внезапно завершенных поездках

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    Правоохранители Северной столицы проверили соблюдение ПДД пользователями каршеринга. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 19 июня.

    Профилактическое мероприятие «Каршеринг» прошло с 10 по 16 июня. Полицейские Петербурга составили более 1,5 тысячи административных материалов. Большинство нарушений касались перевозки в автомобилях детей и непредоставления преимущества в движении пешеходам и транспортным средствам. Сотрудники ГИБДД составили протоколы и провели с нарушителями профилактические беседы.

    Девять водителей каршеринга оказались в состоянии алкогольного опьянения. 21 протокол полицейские составили за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

    Кроме того, в ходе рейдов в территориальные отделы полиции доставлено семь человек. Двоих подозревают в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, еще пятеро — «за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

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