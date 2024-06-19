Москалькова призвала вернуться к рассмотрению закона о домашнем насилии

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости вернуться к обсуждению вопроса об ответственности за домашнее насилие. Об этом сообщила «Парламентская газета» 19 июня, по итогам выступления омбудсмена в Совете Федерации.

«Мы в прошлом году получили больше обращений по данному поводу, чем в 2022 году, — это, конечно, не сотни, несколько десятков жалоб. По каждому нам приходилось работать достаточно сложно», — сказала Москалькова в ответ на вопрос сенатора Людмилы Нарусовой о том, нужен ли России закон о домашнем насилии.

Она рассказала, что представители ее аппарата ходили в центры помощи пострадавшим от домашнего насилия — и они переполнены. В Москве таких центров всего два, в каждом из которых находятся порядка ста человек. Москалькова предложила открыть больше таких центров, оказывать системную помощь жертвам насилия и заниматься его предотвращением.

«Считаю, что можно было бы пойти по пути распространения положительного опыта 16 регионов, где существуют государственные центры помощи жертвам домашнего насилия. Законодательно всё-таки поднимать, возвращаться, наверное, к ответственности именно за насилие в семье, причинение морального и другого вреда», — сказала Москалькова.

Домашнее насилие было декриминализовано в России в 2017 году. Побои близких родственников перестали быть уголовным преступлением и перешли в разряд административных нарушений. После разового обращения в полицию актору насилия теперь положен штраф в 30 тысяч рублей, либо исправительные работы, либо арест на 15 суток. То есть жалоба в полицию может повлечь за собой урон для бюджета семьи. Повторные побои уже могут расценить как нарушение Уголовного кодекса, однако возбуждение и расследование таких дел представляют собой специфичную сложность.

Еще в 2016 году в Госдуму был внесен проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия», однако он не получил положительное заключение от правительства и был возвращен авторам. В 2017 году депутат Оксана Пушкина сообщила, что этот закон дорабатывают, чтобы внести вновь. Была создана профильная рабочая группа, и в 2019 году его опубликовали на сайте Совета Федерации. Эта версия вызвала споры и из-за самой попытки урегулировать семейные отношения, и из-за обязательства организаций содействовать примирению сторон, и из-за отсутствия охранного ордера для пострадавших от насилия. Проект закона отложили на дальнюю полку из-за активной критики и непримиримых разногласий между разными социальными группами. В конце мая 2024 года глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Павел Крашенинников высказался в пользу «законодательства об этом», но не посчитал необходимым принимать отдельный закон.

Тем временем партия «Новые люди» разработала законопроект о борьбе со сталкингом (это форма домогательств, которая представляет собой слежку, преследование, угрозы, оскорбления, нежелательные подарки и другие подобные действия). Он был внесен на рассмотрение в Госдуму в октябре 2023 года, но отклонен по рекомендации комитета по госстроительству.

