Анастасия Заворотнюк появится на экране в сериале «Приставы»

Телеканал НТВ решил выпустить в эфир снятый в конце 2010-х сериал «Приставы» после смерти одной из актрис — заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк. Анонс опубликован 19 июня на сайте телекомпании.

Это последний проект, в котором участвовала Анастасия Заворотнюк. Картина повествует о работе сотрудников территориального подразделения службы судебных приставов. Зрители увидят, как ведомство сталкивается с преступниками, шантажом, похищениями и даже убийствами. Главные роли исполнили Андрей Чадов, Анна Попова, Александр Никитин.