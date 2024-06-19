Анастасия Заворотнюк появится на экране в сериале «Приставы»

Телеканал НТВ решил выпустить в эфир снятый в конце 2010-х сериал «Приставы» после смерти одной из актрис — заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк. Анонс опубликован 19 июня на сайте телекомпании.
Это последний проект, в котором участвовала Анастасия Заворотнюк. Картина повествует о работе сотрудников территориального подразделения службы судебных приставов. Зрители увидят, как ведомство сталкивается с преступниками, шантажом, похищениями и даже убийствами. Главные роли исполнили Андрей Чадов, Анна Попова, Александр Никитин.
Заворотнюк снялась в нескольких эпизодах в роли судьи, которая ранее посадила человека. Когда он вышел из тюрьмы, то вычислил ее и начал мстить.
«СтарХит» отмечает, что новость об отмене премьеры появилась в конце мая, сразу после смерти артистки. Но через три недели решение изменилось. «Я думаю, что этот сериал стоит посмотреть еще и потому, что это последняя роль Насти Заворотнюк», — заявил режиссер-постановщик Владимир Нахабцев.
Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая после тяжелой болезни. Исполнительнице главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» было 53 года. Утром в четверг дочь актрисы Анна написала, что «заливает телефон слезами и не может остановиться».