Генпрокурор РФ заявил о создании ПО для борьбы с крипто-криминалом

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о создании в стране специального программного обеспечения для борьбы с криминальным использованием криптовалют и иных виртуальных активов. Об этом 19 июня сообщает Интерфакс.



«Беспокойство вызывает рост числа преступлений, связанных с криминальным оборотом криптовалют и иных виртуальных активов. Для их пресечения <...> разработано специальное программное обеспечение»,- цитирует агентство выступление Краснова на совещании глав прокурорских служб стран-участниц БРИКС.



Краснов уточнил, что ПО используется как для финансового мониторинга, так и для расследования уголовных дел. Упомянул он и о проблеме трансграничного перемещения активов.