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    Генпрокурор РФ заявил о создании ПО для борьбы с крипто-криминалом

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    Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о создании в стране специального программного обеспечения для борьбы с криминальным использованием криптовалют и иных виртуальных активов. Об этом 19 июня сообщает Интерфакс.

    «Беспокойство вызывает рост числа преступлений, связанных с криминальным оборотом криптовалют и иных виртуальных активов. Для их пресечения <...> разработано специальное программное обеспечение»,- цитирует агентство выступление Краснова на совещании глав прокурорских служб стран-участниц БРИКС.

    Краснов уточнил, что ПО используется как для финансового мониторинга, так и для расследования уголовных дел. Упомянул он и о проблеме трансграничного перемещения активов.

    Кроме того, генпрокурор РФ сообщил о блокировке в январе-марте более 14 тысяч мошеннических сайтов, в том числе предлагавших выдачу кредитов. По оценке главы надзорного ведомства, доля IT-преступлений в России составляет уже более трети от всех регистрируемых.

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