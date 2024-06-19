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    На две тысячи меньше, чем в Петербурге. В Минобрнауки рассказали, сколько бюджетных мест досталось вузам в новых регионах

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    Вузы новых регионов получили 29 304 бюджетных места на предстоящий учебный год, приводит заявления главы Минобрнауки Валерия Фалькова пресс-служба ведомства 19 июня.

    Это чуть меньше, чем в Петербурге: напомним, что в рамках приема-2024 на вузы города выделили 31 425 бюджетных мест. Как в прошлом году писал ТАСС, в новых регионах определили порядка 29 вузов, которые смогут выдавать дипломы российского образца. Это учебные заведения в Донецке, Мариупольский государственный университет, Мелитопольский государственный университет, Херсонский государственный университет, Луганский государственный педагогический университет, Луганский государственный университет имени Святителя Луки и другие.

    Больше всего бюджетных мест в новых регионах выделили на направления:

    — Образование и педагогические науки (4 849);

    — Информатика и вычислительная техника (1 437);

    — Сельское, лесное и рыбное хозяйство (1 293);

    — Техника и технологии строительства (1 029);

    — Клиническая медицина (1 020);

    — Техника и технологии наземного транспорта (964);

    — Машиностроение (961).

    При этом условия поступления для выпускников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей отличаются: абитуриенты могут поступать как по ЕГЭ, так и по внутренним испытаниям вузов. Также первокурсников зачисляют на бюджет, даже если у них нет возможности предоставить аттестат или диплом об окончании колледжа, уточнил Валерий Фальков.

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