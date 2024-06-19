На две тысячи меньше, чем в Петербурге. В Минобрнауки рассказали, сколько бюджетных мест досталось вузам в новых регионах

Вузы новых регионов получили 29 304 бюджетных места на предстоящий учебный год, приводит заявления главы Минобрнауки Валерия Фалькова пресс-служба ведомства 19 июня.
Это чуть меньше, чем в Петербурге: напомним, что в рамках приема-2024 на вузы города выделили 31 425 бюджетных мест. Как в прошлом году писал ТАСС, в новых регионах определили порядка 29 вузов, которые смогут выдавать дипломы российского образца. Это учебные заведения в Донецке, Мариупольский государственный университет, Мелитопольский государственный университет, Херсонский государственный университет, Луганский государственный педагогический университет, Луганский государственный университет имени Святителя Луки и другие.
Больше всего бюджетных мест в новых регионах выделили на направления:
— Образование и педагогические науки (4 849);
— Информатика и вычислительная техника (1 437);
— Сельское, лесное и рыбное хозяйство (1 293);
— Техника и технологии строительства (1 029);
— Клиническая медицина (1 020);
— Техника и технологии наземного транспорта (964);
— Машиностроение (961).
При этом условия поступления для выпускников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей отличаются: абитуриенты могут поступать как по ЕГЭ, так и по внутренним испытаниям вузов. Также первокурсников зачисляют на бюджет, даже если у них нет возможности предоставить аттестат или диплом об окончании колледжа, уточнил Валерий Фальков.