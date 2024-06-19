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    «Думал, будет удобно жителям». Полиция нашла того, кто закрашивал разметку в Подмосковье

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    Герой завирусившегося в Сети ролика, на котором мужчина закрашивает разметку в подмосковном поселке Дрожжино, получил административный протокол. Гражданин не ускользнул от ГАИ.

    «В результате проведённых мероприятий сотрудниками полиции правонарушитель установлен. Им оказался местный житель 1996 г. р.», — сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

    ГУ МВД России по Московской области

    Нарушителю вменили повреждение дорог. На видео, которое опубликовал главк, мужчина признается в содеянном и говорит, что действовал на благо жителей, которым якобы неудобно было выезжать.

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